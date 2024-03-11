Отправит ли НАТО свои войска в Украину — ответ Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: NATO

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не имеет намерений направлять войска в Украину и не участвует в российско-украинском конфликте. Если НАТО отправит отдельно войска в Украину, это повлияет на Альянс в целом.

Об этом сообщило издание Reuters в понедельник, 11 марта.

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Столтенберг сообщил, что НАТО и его страны-члены стоят вне конфликта. Однако он также указал на то, что любое решение отдельных стран Альянса о введении своих войск в Украину окажет влияние на всю организацию, учитывая существующие обязательства по коллективной обороне.

"НАТО не планирует отправлять войска в Украину, и НАТО не является стороной конфликта, как и союзники по НАТО", — заявил Столтенберг.

В ответ на вопрос о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о "стратегической неоднозначности" возможного размещения западных войск, Столтенберг выразил мнение, что единый подход и консультации по этому вопросу имеют критическое значение для всех стран Альянса.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нельзя исключить отправку в Украину военных НАТО. Французский лидер объяснил, при каких условиях это возможно.

Вскоре министр обороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Макрон не предлагал отправить войска НАТО в Украину для участия в боевых действиях.