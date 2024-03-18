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Посол Британии сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО

18 марта 2024 09:32
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Бригадир София
редактор
Посол Британии сделал громкое заявление о вступлении Украины в НАТО
Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис. Фото:
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В недавнем заявлении посол Великобритании заявил, что очень важно поддерживать Вооруженные силы Украины. Также он подчеркнул, что Украина играет немаловажную роль в укреплении безопасности Европы.

Об этом сообщает телеканал Эспрессо в воскресенье, 17 марта.

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Британский дипломат выразил мнение, что активная поддержка ВСУ приоритетна, а их интеграция в НАТО может стать ключевым элементом безопасности на континенте. Он также отметил, что после вступления Украины в НАТО Альянс станет сильнее, что будет способствовать безопасности всей Европы.

Дипломат также высказался об ожиданиях от Украины перед предстоящим саммитом в Вашингтоне и ее роли в евроатлантической интеграции. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают большего вклада от европейских стран в сфере безопасности, и считает, что включение ВСУ в НАТО будет оптимальным решением.

Он отметил, что даже после победы Украины угроза со стороны России останется, поэтому важно продолжать поддерживать Украину и в будущем стать союзниками в рамках НАТО.

Напомним, что недавно эксперт заявил, что на саммите НАТО Украина вряд ли получит приглашение на вступление в Альянс.

Ранее мы сообщали, что Столтенберг заявил, что Альянс не намерен направлять войска в Украину.

Великобритания
НАТО
ВСУ
Украина

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