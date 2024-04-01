Країни Балтії заявили, що вступ України в НАТО значно посилить безпеку Альянсу

Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: president.gov.ua

Посол Естонії Вільяр Любі, посол Латвії Івіта Бурмістре та тимчасовий повірений у справах Литви Ліна Зігмантайте у Великій Британії закликали підтримувати Україну, допоки вона не переможе у війні Росію. Вони наголосили, що вступ України до НАТО допоможе зміцнити безпеку Альянсу.

Про це йдеться у спільній заяві дипломатів, опублікованій у виданні Telegraph у неділю, 31 березня.

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Балтія закликає підтримувати Україну

Посадовці зазначили, що своїми злочинами Росія "пробуджує найтемніші спогади та страхи" Балтійських країн.

"Росія є найбільшою загрозою євроатлантичній безпеці, і тому не можна допустити, щоб вона виграла війну в Україні. Ми сповнені рішучості підтримувати Україну до перемоги", — підкреслили дипломати.

Посли закликали НАТО вказати Україні чіткі інструкції до вступу в Альянс та наголосили, що вона зробить значний внесок у безпеку об'єднання.

"Лідери Альянсу на Вільнюському саміті минулого року чітко заявили, що майбутнє України в НАТО. Ми хочемо цього якнайшвидше не лише для захисту наших друзів від російської агресії, а й заради всіх країн євроатлантичного простору. Як загартований у боях союзник, Україна зробить значний внесок у нашу безпеку. Чіткий шлях до членства України має бути пріоритетом для 75-річчя саміту альянсу у Вашингтоні цього літа", — додали посадовці.

Україна в НАТО

Нагадаємо, що посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс вважає, що активна підтримка ЗСУ є пріоритетною, а їхня інтеграція в НАТО може стати ключовим елементом безпеки на континенті.

Також ми повідомляли, що дипломат Руслан Осипенко розповів про зміни в стратегії НАТО щодо України.

Додамо, що військовий оглядач Олексій Гетьман відповів, чи отримає Україна запрошення на саміт НАТО, який відбудеться у липні в Вашингтоні.