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Страны Балтии заявили, что вступление Украины в НАТО значительно усилит безопасность Альянса

1 апреля 2024 05:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Страны Балтии заявили, что вступление Украины в НАТО значительно усилит безопасность Альянса
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Посол Эстонии Вильяр Люби, посол Латвии Ивита Бурмистре и временный поверенный в делах Литвы Лина Зигмантайте в Великобритании призвали поддерживать Украину, пока она не победит в войне Россию. Они подчеркнули, что вступление Украины в НАТО поможет укрепить безопасность Североатлантического союза.

Об этом говорится в совместном заявлении дипломатов, опубликованном в издании Telegraph в воскресенье, 31 марта.

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Чиновники отметили, что своими преступлениями Россия "пробуждает самые темные воспоминания и страхи" Балтийских стран.

"Россия является наибольшей угрозой евроатлантической безопасности, поэтому нельзя допустить, чтобы она выиграла войну в Украине. Мы полны решимости поддерживать Украину к победе", — подчеркнули дипломаты.

Послы призвали НАТО указать Украине четкие инструкции по вступлению в Альянс и подчеркнули, что она внесет значительный вклад в безопасность объединения.

"Лидеры Альянса на Вильнюсском саммите в прошлом году четко заявили, что будущее Украины в НАТО. Мы хотим этого как можно быстрее не только для защиты наших друзей от российской агрессии, но и ради всех стран евроатлантического пространства. Как закаленный в боях союзник, Украина внесет значительный вклад в союз, нашу безопасность. Четкий путь к членству Украины должен быть приоритетом для 75-летия саммита альянса в Вашингтоне этим летом", — добавили чиновники.

Украина в НАТО

Напомним, что посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис считает, что активная поддержка ВСУ приоритетна, а их интеграция в НАТО может стать ключевым элементом безопасности на континенте.

Также мы сообщали, что дипломат Руслан Осипенко рассказал об изменениях в стратегии НАТО по Украине.

Добавим, что военный обозреватель Алексей Гетьман ответил, получит ли Украина приглашение на саммит НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне.

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