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Стефанишина заявила, что приглашение Украины в НАТО не связано с июльским саммитом

5 апреля 2024 23:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Стефанишина заявила, что приглашение Украины в НАТО не связано с июльским саммитом
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Фото: Виталий Носач / РБК-Украина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что саммит НАТО не связан с приглашением нашего государства вступить в Альянс. Речь идет о запланированном мероприятии 9-11 июля в Вашингтоне — столице Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина в пятницу, 5 апреля.

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Чиновница отметила, что НАТО не привыкло связывать важные решения с проведением саммитов, поэтому приглашение Украины вступить в Альянс не имеет четких сроков.

"Это может быть в рамках Вашингтонского саммита, может быть с новым генсеком НАТО. Это может быть в любой момент", — пояснила Стефанишина.

Как известно, саммит Североатлантического альянса состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля 2024 года. Мероприятие будет посвящено годовщине создания НАТО. Идея проведения этой встречи была официально предложена во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

Напомним, что 4 апреля Альянсу исполнилось 75 лет со дня основания. В настоящее время в состав объединения входят 32 страны.

Также мы сообщали, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Украина несомненно станет членом НАТО, однако для этого следует иметь четкие понимания и подготовку. Поэтому он предлагает создать "дорожную карту" для вступления Украины в Альянс в преддверии июльского саммита.

Ольга Стефанишина
НАТО
Украина
саммит
Альянс

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