Військова нарада та міжнародна комунікація — вечірнє звернення Зеленського

Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 9 травня, провів нараду з військовим керівництвом країни. Також він зачепив тему призначення нових командувачів окремих родів військ ЗСУ.

Про все це й не тільки він розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Вечірнє звернення Зеленського

За словами глави держави, у нараді брали участь Головком ЗСУ Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич та міністр оборони України Рустем Умєров.

"Обговорили те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і те, як діяти — зараз, наявними силами й засобами, наявною зброєю, — щоб досягти необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь", — сказав він.

Також президент торкнувся теми призначення нового командувача ССО Олександра Трепака, та підсумками міжнародних перемовин на честь Дня Європи, стосовно Саміту миру та вступу України до ЄС.

"Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок — не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні на честь святкування Дня Європи, 9 травня, Володимир Зеленський прийняв у Києві главу Європарламенту Роберту Мецолу.

Також глава держави вніс кадрові зміни в керівництво ЗСУ, призначивши командувачем ССО Олександра Трепака, а главою Сил підтримки ЗСУ — Дмитра Герегу.