Военное совещание и международная коммуникация — вечернее обращение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 мая, провел совещание с военным руководством страны. Также он затронул тему назначения новых командующих отдельных родов войск ВСУ.

Обо всем этом и не только он рассказал в своем вечернем видеообращении.

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По словам главы государства, в совещании принимали участие Главком ВСУ Сырский, начальник Генерального штаба Анатолий Баргилевич и министр обороны Украины Рустем Умеров.

"Обсудили то, как ускорить поставки оружия от партнеров, и то, как действовать — сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием — чтобы достичь необходимых нам результатов. Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ", — сказал он.

Также президент затронул тему назначения нового командующего ССО Александра Трепака, и итоги международных переговоров в честь Дня Европы относительно Саммита мира и вступления Украины в ЕС.

"Наше государство, наши люди заслуживают этого, и Евросоюзу нужен этот шаг — не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза — быть таким европейским проектом, который не оставляет никого вне Евросоюза. Никого, кто действительно исповедует европейские ценности", — резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня в честь празднования Дня Европы, 9 мая, Владимир Зеленский принял в Киеве главу Европарламента Роберту Мецолу.

Также глава государства внес кадровые изменения в руководство ВСУ, назначив командующим ССО Александра Трепака, а главой Сил поддержки ВСУ — Дмитрия Герегу.