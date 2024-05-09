Зеленський змінив керівників в ЗСУ — кого звільнили
Президент України Володимир Зеленський в четвер, 9 травня, вніс кадрові зміни в керівництві ЗСУ. Було призначено нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил.
Відповідні укази опублікований на сайті Офісу Президента України.
Нові командувачі в ЗСУ
Сергія Лупанчука звільнено з посади командувача Сил спеціальних операцій (ССО), а на його місце призначено Олександра Трепака. Відповідні укази №313/2024 та №314/2024 опубліковані на офіційному веб-порталі глави держави.
Олександр Трепак, 1976 р.н., вже має значний досвід військової служби. Він є Героєм України та бригадним генералом. Починаючи з 2014 року, Трепак брав активну участь у антитерористичній операції на сході країни та займав керівні посади в ССО.
Крім того, президент Зеленський призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних сил України, який раніше вже обіймав цю посаду.
Нагадаємо раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби. Причина — стан здоров'я.
Також ми розповідали, що Верховна Рада звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. "За" проголосували 273 народні депутати.
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