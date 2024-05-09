Зеленський змінив керівників в ЗСУ — кого звільнили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 9 травня, вніс кадрові зміни в керівництві ЗСУ. Було призначено нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил.

Відповідні укази опублікований на сайті Офісу Президента України.

Читайте також:

Нові командувачі в ЗСУ

Сергія Лупанчука звільнено з посади командувача Сил спеціальних операцій (ССО), а на його місце призначено Олександра Трепака. Відповідні укази №313/2024 та №314/2024 опубліковані на офіційному веб-порталі глави держави.

Олександр Трепак, 1976 р.н., вже має значний досвід військової служби. Він є Героєм України та бригадним генералом. Починаючи з 2014 року, Трепак брав активну участь у антитерористичній операції на сході країни та займав керівні посади в ССО.

Крім того, президент Зеленський призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних сил України, який раніше вже обіймав цю посаду.

Скриншот з сайту Офісу Президента України

Нагадаємо раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби. Причина — стан здоров'я.

Також ми розповідали, що Верховна Рада звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. "За" проголосували 273 народні депутати.