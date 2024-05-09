Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський змінив керівників в ЗСУ — кого звільнили arrow

Зеленський змінив керівників в ЗСУ — кого звільнили

9 травня 2024 14:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський змінив керівників в ЗСУ — кого звільнили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 9 травня, вніс кадрові зміни в керівництві ЗСУ. Було призначено нових командувачів Сил спеціальних операцій та Сил підтримки Збройних сил.

Відповідні укази опублікований на сайті Офісу Президента України.

Читайте також:

Нові командувачі в ЗСУ

Сергія Лупанчука звільнено з посади командувача Сил спеціальних операцій (ССО), а на його місце призначено Олександра Трепака. Відповідні укази №313/2024 та №314/2024 опубліковані на офіційному веб-порталі глави держави.

Олександр Трепак, 1976 р.н., вже має значний досвід військової служби. Він є Героєм України та бригадним генералом. Починаючи з 2014 року, Трепак брав активну участь у антитерористичній операції на сході країни та займав керівні посади в ССО.

Крім того, президент Зеленський призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних сил України, який раніше вже обіймав цю посаду.

Зеленський змінив керівників в ЗСУ — кого звільнили - фото 1
Скриншот з сайту Офісу Президента України

Нагадаємо раніше Зеленський звільнив колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з військової служби. Причина — стан здоров'я. 

Також ми розповідали, що Верховна Рада звільнила міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. "За" проголосували 273 народні депутати. 

Володимир Зеленський
Офіс президента
ЗСУ
указ
президент
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка