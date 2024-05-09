Зеленский сменил руководителей в ВСУ — кого уволили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 мая, внес кадровые изменения в руководство ВСУ. Были назначены новые командующие Сил специальных операций и Сил поддержки Вооруженных сил.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

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Сергей Лупанчук уволен с должности командующего Силами специальных операций (ССО), а на его место назначен Александр Трепак. Соответствующие указы №313/2024 и №314/2024 опубликованы на официальном веб-портале главы государства.

Александр Трепак, 1976 г.р., уже имеет значительный опыт военной службы. Он Герой Украины и бригадный генерал. Начиная с 2014 года, Трепак активно участвовал в антитеррористической операции на востоке страны и занимал руководящие должности в ССО.

Кроме того, президент Зеленский назначил Дмитрия Герегу командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины, ранее занимавший этот пост.

Скриншот с сайта Офиса Президента Украины

Напомним ранее Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы. Причина – состояние здоровья.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. "За" проголосовали 273 народных депутата.