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Зеленский сменил руководителей в ВСУ — кого уволили

9 мая 2024 14:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский сменил руководителей в ВСУ — кого уволили
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 9 мая, внес кадровые изменения в руководство ВСУ. Были назначены новые командующие Сил специальных операций и Сил поддержки Вооруженных сил.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента Украины.

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Сергей Лупанчук уволен с должности командующего Силами специальных операций (ССО), а на его место назначен Александр Трепак. Соответствующие указы №313/2024 и №314/2024 опубликованы на официальном веб-портале главы государства.

Александр Трепак, 1976 г.р., уже имеет значительный опыт военной службы. Он Герой Украины и бригадный генерал. Начиная с 2014 года, Трепак активно участвовал в антитеррористической операции на востоке страны и занимал руководящие должности в ССО.

Кроме того, президент Зеленский назначил Дмитрия Герегу командующим Силами поддержки Вооруженных сил Украины, ранее занимавший этот пост.

Зеленский сменил руководителей в ВСУ — кого уволили - фото 1
Скриншот с сайта Офиса Президента Украины

Напомним ранее Зеленский уволил бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы. Причина – состояние здоровья.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада уволила министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского. "За" проголосовали 273 народных депутата.

Владимир Зеленский
Офис президента
ВСУ
указ
президент
война в Украине

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