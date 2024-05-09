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Рада звільнила Сольського з посади міністра

9 травня 2024 11:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Рада звільнила Сольського з посади міністра
Микола Сольський. Фото: РБК-Україна
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Верховній Раді звільнили міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського у четвер, 9 травня. "ЗА" проголосували 273 народні депутати. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Звільнення міністра Сольського

"Парламент звільнив Миколу Сольского з Міністра аграрної політики. ЗА — 273", — написав Железняк, говорячи про звільнення Сольського. 

Звільнення Сольського
Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

 

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова — віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Також була анонсована відставка міністра Миколи Сольського. 

Згодом у Раді проголосували за звільнення міністра Кубракова, сам він своєю чергою відреагував на інформацію про своє звільнення.

Верховна Рада
українці
корупція
Україна
Микола Сольський
звільнення
кадрові зміни
відставка

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