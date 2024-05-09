Рада звільнила Сольського з посади міністра

Микола Сольський. Фото: РБК-Україна

У Верховній Раді звільнили міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського у четвер, 9 травня. "ЗА" проголосували 273 народні депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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"Парламент звільнив Миколу Сольского з Міністра аграрної політики. ЗА — 273", — написав Железняк, говорячи про звільнення Сольського.

Результати голосування. Фото: Ярослав Железняк

Нагадаємо, 9 травня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Олександра Кубракова — віцепрем'єра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Також була анонсована відставка міністра Миколи Сольського.

Згодом у Раді проголосували за звільнення міністра Кубракова, сам він своєю чергою відреагував на інформацію про своє звільнення.