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ВАКС обрав запобіжний захід міністру агрополітики Сольському

26 квітня 2024 08:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
ВАКС обрав запобіжний захід міністру агрополітики Сольському
Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вищий антикорупційний суд України у п'ятницю, 26 квітня, обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне

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Запобіжний захід для Сольського

ВАКС обрав запобіжний захід Сольському у вигляді тримання під вартою на два місяці, тобто до 24 червня, із можливістю внесення застави у понад 75 мільйонів гривень.

Міністра агрополітики підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

Що каже сам Сольський

Під час засідання чиновник повідомив, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Сольський вину не визнає. 

Нагадаємо, 25 квітня Микола Сольський подав заяву щодо відставки з посади міністра агрополітики. Парламент розгляне її на найближчому засіданні.

Коментуючи бажання піти у відставку, він пояснив, що в цій ситуації вважає таке рішення правильним.

земля
корупція
в'язниця
Микола Сольський
ВАКС

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