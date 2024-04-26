ВАКС обрав запобіжний захід міністру агрополітики Сольському

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд України у п'ятницю, 26 квітня, обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн.

Про це повідомляє Суспільне.

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Запобіжний захід для Сольського

ВАКС обрав запобіжний захід Сольському у вигляді тримання під вартою на два місяці, тобто до 24 червня, із можливістю внесення застави у понад 75 мільйонів гривень.

Міністра агрополітики підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

Що каже сам Сольський

Під час засідання чиновник повідомив, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Сольський вину не визнає.

Нагадаємо, 25 квітня Микола Сольський подав заяву щодо відставки з посади міністра агрополітики. Парламент розгляне її на найближчому засіданні.

Коментуючи бажання піти у відставку, він пояснив, що в цій ситуації вважає таке рішення правильним.