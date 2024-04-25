Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики

Вадим Сольський. Фото: forbes.ua

Міністр аграрної політики та продовольства Вадим Сольський у четвер, 25 квітня, подав заяву щодо відставки з посади. Її розгляне парламент на найближчому засіданні.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України", — йдеться у повідомленні.

За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Скан-копія заяви Сольського. Фото: Стефанчук

Раніше НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень.

Також ми писали, що Сольський підтвердив підозру у справі про оборудки з землею. За його словами, це було ще до політичної карʼєри.