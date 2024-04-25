Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики arrow

Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики

25 квітня 2024 18:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сольський подав у відставку з посади міністра агрополітики
Вадим Сольський. Фото: forbes.ua
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Міністр аграрної політики та продовольства Вадим Сольський у четвер, 25 квітня, подав заяву щодо відставки з посади. Її розгляне парламент на найближчому засіданні.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Читайте також:

Сольський покинув посаду міністра

"До Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України", — йдеться у повідомленні.

За словами Стефанчука, заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

заява Сольського
Скан-копія заяви Сольського. Фото: Стефанчук

Раніше НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. 

Також ми писали, що Сольський підтвердив підозру у справі про оборудки з землею. За його словами, це було ще до політичної карʼєри.

Верховна Рада
Мінагро
Микола Сольський
звільнення
відставка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри