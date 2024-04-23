Чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на мільйонні суми

Співробітник НАБУ та підозрюваний міністр. Фото: НАБУ / Facebook

НАБУ викрило чинного міністра України, який був учасником злочинної схеми з заволодіння державною землею на 291 млн гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 млн гривень. Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України у вівторок, 23 квітня.

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Заволодіння державною землею

Згідно з інформацією, учасники схеми, на чолі з топпосадовцем, включали службових осіб органів Держгеокадастру, а також контролюючих їх осіб, які відповідали за діяльність цих органів.



Схема передбачала знищення документів, які підтверджували право двох держпідприємств на постійне користування землею. Завдяки цьому організована група змогла передати ділянки у власність вже обраному коло громадян під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю.

Співробітник НАБУ та підозрюваний. Фото: НАБУ / Facebook

Співробітник НАБУ та підозрюваний. Фото: НАБУ / Facebook

Співробітник НАБУ та підозрюваний. Фото: НАБУ / Facebook 1 / 3

Однією з умов отримання землі у власність було підписання договору про передачу ділянки в оренду приватному агрохолдингу ще до фактичного отримання нею власником. Ця складна схема діяла протягом 2017-2021 років, під час якої учасники заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 гектари, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн гривень. Також була спроба заволодіти ще 3282 гектарами землі вартістю близько 190 млн гривень, але ці спроби були зупинені слідчими НАБУ і прокурорами САП.

За даними ЗМІ, йдеться про міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. Він також нібито намагався збагатитися на 190 млн грн на ще одній ділянці землі.

Допис Новини.LIVE. Фото: скриншот

Наразі кільком особам, зокрема організатору схеми (чинному міністру), двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину, було повідомлено про підозру. Процес вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми продовжується.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію на Буковині. До неї входили місцеві підприємці та службові особи Чернівецької митниці.

Також ми писали, що НАБУ та САП викрили угруповання, яке розкрадало мільйони коштів для відбудови Харкова.