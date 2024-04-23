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Действующий министр разоблачен на завладении государственной землей на сотни миллионов

23 апреля 2024 10:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Действующий министр разоблачен на завладении государственной землей на миллионные суммы
Сотрудник НАБУ и подозреваемый министр. Фото: НАБУ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

НАБУ разоблачило действующего министра Украины, который был участником преступной схемы по завладению государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен. Продолжается вручение подозрений другим участникам преступной схемы.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины во вторник, 23 апреля.

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Согласно информации, участники этой схемы, во главе с топ-чиновником, включали должностных лиц органов Госгеокадастра, а также контролирующих их лиц, отвечавших за деятельность этих органов.

Схема предусматривала уничтожение документов, подтверждающих право двух госпредприятий на постоянное использование земли. Благодаря этому организованная группа смогла передать участки в собственность уже избранному кругу граждан под видом реализации их права на бесплатную землю.

  • Действующий министр разоблачен на завладении государственной землей на миллионные суммы - фото 1
    Сотрудник НАБУ и подозреваемый. Фото: НАБУ / Facebook
  • Действующий министр разоблачен на завладении государственной землей на миллионные суммы - фото 2
    Сотрудник НАБУ и подозреваемый. Фото: НАБУ / Facebook
  • Действующий министр разоблачен на завладении государственной землей на миллионные суммы - фото 3
    Сотрудник НАБУ и подозреваемый. Фото: НАБУ / Facebook
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Одним из условий получения земли в собственность было заключение договора о передаче участка в аренду частному агрохолдингу еще до фактического получения им собственником. Эта сложная схема действовала в течение 2017-2021 годов, во время которой участники завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 гектара, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн. гривен. Также была попытка завладеть еще 3282 гектарами земли стоимостью около 190 млн гривен, но эти попытки были остановлены следователями НАБУ и прокурорами САП.

По данным СМИ, речь идет о министре аграрной политики и продовольствия Николае Сольском. Он также якобы пытался обогатиться на 190 млн гривен на еще одном участке земли.

Действующий министр разоблачен на завладении государственной землей на миллионные суммы - фото 4
Сообщение Новини.LIVE. Фото: скриншот

На данный момент нескольким лицам, в частности организатору схемы (действующему министру), двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления, было доложено о подозрении. Процесс вручения подозрений другим участникам преступной схемы продолжается.

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили преступную организацию на Буковине. В нее входили местные предприниматели и должностные лица Черновицкой таможни.

Также мы писали, что НАБУ и САП разоблачили группировку, которая разворовывала миллионы средств для восстановления Харькова.

НАБУ
земля
деньги
подозрение
преступление

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