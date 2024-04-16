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В Чернівцях на митниці викрили корупційну схему на 290 млн гривень — хто організував оборудку

16 квітня 2024 15:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Чернівцях на митниці викрили корупційну схему на 290 млн гривень — хто організував оборудку
Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію на Буковині. До неї входили місцеві підприємці та службові особи Чернівецької митниці.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

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Корупційна схема на митниці

До злочинної схеми входили відомі підприємці з Чернівців та службові особи митниці, зокрема її ексначальник, та ексдепутат обласної ради.

схема на митниці Чернівці
Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП

Слідство встановило, що учасники організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів з Туреччини — одяг, взуття та аксесуари.

При цьому зловмисники оформлювали транспорт з ними як порожній або маскували їх товарами прикриття — тканиною, ДСП та цеглою зі значно меншою митною вартістю.

схема на митниці Чернівці
Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП

"Їхні дії з мінімізації митних платежів за схемою так званого "сірого" імпорту заподіяли державі майже 290 млн гривень збитків", — зауважили в НАБУ.

схема на митниці Чернівці
Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП

Також службовці митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення огляду.

схема на митниці Чернівці
Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП

Транспорт їхав до складів підприємців, де товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост для завершення оформлення і сплати занижених платежів.  

схема на митниці Чернівці
Вручення підозри учаснику схеми. Фото: НАБУ/САП

Відомо, що наразі підозрюються 11 учасників організації — троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб.

Правоохоронці вже затримали одного співорганізатора та чотирьох учасників. Тривають слідчі дії.

Раніше СБУ у співпраці з НАБУ та Офісом Генпрокурора викрили схему розкрадання коштів, які виділялись на закупівлю пального для спецслужби у 2022 році.

Також ми писали, що у Києві посадовці одного з комунально-побутових підприємств організували корупційну схему, згідно з якою виплачували заробітну плату неіснуючим прибиральникам кладовищ. 

держбюджет
збитки
НАБУ
САП
Чернівецька область
митниця

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