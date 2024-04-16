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В Черновцах на таможне разоблачили коррупционную схему на 290 млн гривен — кто организовал сделку

16 апреля 2024 15:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Черновцах на таможне разоблачили коррупционную схему на 290 млн гривен — кто организовал сделку
Вручение подозрения участнику схемы. Фото: НАБУ/САП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура во вторник, 16 апреля, разоблачили преступную организацию на Буковине. В нее входили местные предприниматели и должностные лица Черновицкой таможни.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В преступную схему входили известные предприниматели из Черновцов и должностные лица таможни, в частности ее экс-начальник, и экс-депутат областного совета.

схема на таможне Черновцы
Вручение подозрения участнику схемы. Фото: НАБУ/САП

Следствие установило, что участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции — одежду, обувь и аксессуары.

При этом злоумышленники оформляли транспорт с ними как пустой или маскировали их товарами прикрытия – тканью, ДСП и кирпичом со значительно меньшей таможенной стоимостью.

схема на таможне Черновцы
Вручение подозрения участнику схемы. Фото: НАБУ/САП

"Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого "серого" импорта причинили государству почти 290 млн гривен убытков", — отметили в НАБУ.

схема на таможне Черновцы
Вручение подозрения участнику схемы. Фото: НАБУ/САП

Также чиновники таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без осмотра.

схема на таможне Черновцы
Вручение подозрения участнику схемы. Фото: НАБУ/САП

Транспорт ехал на склады предпринимателей, где товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

схема на таможне Черновцы
Вручение подозрения участнику схемы. Фото: НАБУ/САП

Известно, что подозреваются 11 участников организации — трое должностных лиц Черновицкой таможни и восемь физических лиц.

Правоохранители уже задержали одного соорганизатора и четырех участников. Продолжаются следственные действия.

Ранее СБУ в сотрудничестве с НАБУ и Офисом Генпрокурора разоблачили схему хищения средств, которые выделялись на закупку горючего для спецслужбы в 2022 году.

Также мы писали, что в Киеве чиновники одного из коммунально-бытовых предприятий организовали коррупционную схему, согласно которой выплачивали заработную плату несуществующим уборщикам кладбищ.

госбюджет
убытки
НАБУ
САП
Черновицкая область
таможня

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