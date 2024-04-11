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Експосадовці СБУ вкрали майже 30 млн грн державних коштів на оборудках з пальним

11 квітня 2024 00:15
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Експосадовці СБУ вкрали мільйони державних коштів, їх викрито
Правоохоронці затримали колишніх працівників СБУ. Фото: ssu.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

СБУ у співпраці з Національними антикорупційним бюро та Офісом Гепрокурора України викрила схему розкрадання коштів, які виділялись на закупівлю пального для спецслужби у 2022 році.

Про це у середу, 10 квітня, повідомили в Службі безпеки України

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"До організації оборудки причетні вже колишні керівник Департаменту господарського забезпечення та його перший заступник", — зазначається у повідомленні.

Під час досудового розслідування з'ясувалось, що фігуранти організували придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за штучно завищеними цінами. Для цього підозрювані залучили підконтрольні комерційні підприємства з Києва, котрі продавали нафтопродукти. За даними СБУ, державі завдано збитків на суму майже 30 млн грн. 

У квартирах ескпосадовців правоохоронці провели обшуки та виявили 11 мільйонів гривень готівкою, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної діяльності. Серед інших знахідок – бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

  • Експосадовці СБУ вкрали майже 30 млн грн державних коштів на оборудках з пальним - фото 1
    Викрито схему розкрадання коштів ескпосадовцями СБУ
  • Експосадовці СБУ вкрали майже 30 млн грн державних коштів на оборудках з пальним - фото 3
    Викрито схему розкрадання коштів ескпосадовцями СБУ
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Також 10 квітня ми повідомляли, що СБУ затримала екснардепа "Партії регіонів", який підтримував агресію РФ.

До слова, голова Служби безпеки України Василь Малюк став для російського режиму Володимира Путіна ціллю номер один. На нього хочуть "повісити" теракт в торгівельному центрі Crocus.

СБУ
махінації
гроші
розслідування

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