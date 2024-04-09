Голова СБУ відправив скандального генерала Вітюка на лінію фронту

Генерал СБУ Ілля Вітюк. Фото: СБУ

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відправив на фронт керівника Департаменту інформаційної кібербезпеки СБУ, генерала Іллю Вітюка. Такі заходи пов'язані зі службовою перевіркою інформації про купівлю його дружиною VIP-квартири у Печерському районі Києва за понад 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу силового відомства.

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Силовики уточнили, що, за рішенням Василя Малюка, Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ на фронті спільно з Центром Спецоперацій СБУ "Альфа".

"Наразі пан Вітюк відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань", — йдеться в повідомленні.

Також пресслужба висловила подяку медійникам за освітлення подібної ситуації.

"Служба безпеки висловлює повагу ЗМІ та журналістам за ефективну спільну роботу на інформаційному фронті проти російської агресії", — додали силовики.

Скандал з Іллею Вітюком — що відомо

Нагадаємо, раніше журналісти видання "Слідство.Інфо" проаналізували декларацію Іллі Вітюка та виклали відповідне розслідування про мільйонне майно посадовця, однак у день виходу матеріалу декларація раптово зникла.

Згодом стало відомо, що журналісту видання Євгенію Шульгату, намагалися вручити повістку працівники Солом’янського ТЦК СП за наводкою працівника силового відомства, однак коли медійник почав фільмувати дії воєнкомів, ті швидко пішли.

Випадок привернув увагу голови СБУ Василя Малюка, який заявив, що не залишить ситуацію без власної уваги. А у Сухопутних військах заявили, що наразі проводять службове розслідування з цього інциденту.