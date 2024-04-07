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Скандал із повісткою журналісту "Слідство.Інфо" — реакція Сухопутних військ

7 квітня 2024 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Скандал із повісткою журналісту "Слідство.Інфо" — реакція Сухопутних військ
Працівник ТЦК тримає в руках повістку. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Сухопутних військах заявили, що наразі відбувається розслідування щодо скандальної ситуації з вручення повістки працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки журналісту Євгенію Шульгату.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України у Telegram у неділю, 7 квітня.

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У військах зазначили, що наразі проводиться розслідування, аби з'ясувати, що насправді трапилося.

"Крім цього, від редакції Інтернет-медіа "Слідство.Інфо" надійшов журналістський запит щодо вказаної події, відповідь на який буде надана відповідно до керівних документів та чинного законодавства", — додали в Сухопутних військах.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сухопутні війська"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сухопутні війська"

Зазначимо, що 1 квітня в супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідство.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

Пізніше в суботу, 6 квітня, вийшло розслідування "Слідство.Інфо", в якому зазначається, що працівник СБУ міг давати вказівки співробітникам ТЦК та СП щодо вручення повістки журналісту Євгенію Шульгату. Таким чином, спецслужбовці хотіли помститися розслідувачу, який виявив елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка.

Додамо, що на ситуацію з врученням повістки представниками ТЦК журналісту Шульгату відреагував також голова СБУ Василь Малюк.

СБУ
скандал
закон
журналісти
військові
розслідування
повістки
ТЦК та СП

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