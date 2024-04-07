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Скандал с повесткой журналисту "Слідство.Інфо" — реакция Сухопутных войск

7 апреля 2024 04:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Скандал с повесткой журналисту "Слідство.Інфо" — реакция Сухопутных войск
Работник ТЦК держит в руках повестку. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Сухопутных войсках заявили, что в настоящее время проходит расследование насчет скандального события по вручению повестки работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки журналисту Евгению Шульгату.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram в воскресенье, 7 апреля.

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В войсках отметили, что сейчас проводится расследование, чтобы выяснить, что произошло.

"Кроме этого, от редакции Интернет-медиа "Слідство.Інфо" поступил журналистский запрос относительно указанного события, ответ на который будет предоставлен в соответствии с руководящими документами и действующим законодательством", — добавили в Сухопутных войсках.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Сухопутные войска"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Сухопутные войска"

Отметим, что 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку.

Позже в субботу, 6 апреля, вышло расследование "Слідство.Інфо", в котором говорится, что работник СБУ мог давать указания сотрудникам ТЦК и СП по вручению повестки журналисту Евгению Шульгату. Таким образом, спецслужащие хотели отомстить расследователю, обнаружившему элитное имущество руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.

Добавим, что на ситуацию с вручением повестки представителями ТЦК журналисту Шульгату отреагировал также глава СБУ Василий Малюк.

СБУ
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закон
журналисты
военные
расследование
повестки
ТЦК и СП

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