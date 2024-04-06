Спроба вручити повістку журналісту — Малюк дав зрозуміти, що ситуація не залишиться без уваги

Керівник СБУ Василь Малюк. Фото: Facebook

Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки намагалися вручити повістку журналісту "Слідство.Інфо". Очільник Служби безпеки України Василь Малюк дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин після зустрічі з керівником СБУ.

Читайте також:

Вручення повістки журналісту Слідство.Інфо

"Зустрілися по гарячих слідах з Головою Служби безпеки України. Проговорили і співпрацю у боротьбі з російською дезінформацією, і допомогу поневоленим Росією народам, і взаємодію з соціальними мережами для посилення нашої інформаційної безпеки", — написав він.

Малюк та Юрчишин. Фото: Facebook/Юрчишин

Юрчишин акцентував на неприпустимості дій та поведінки окремих співробітників.

За його словами, Малюк чітко дав зрозуміти, що ця ситуація не залишиться без уваги.

Скриншот допису Юрчишина

Як відомо, 1 квітня в супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідство.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку.

Він почав знімати спілкування з військовими на відео, після чого вони покинули місце події, зазначивши, що фіксують відмову від повістки.

Нагадаємо, СБУ могла використати працівників ТЦК для тиску на журналіста "Слідство.Інфо".

Також ми писали, що у Польщі неодноразово затримували та депортовували українських журналістів, які фіксували факти торгівлі з Росією.