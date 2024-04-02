Справа про оборонні закупівлі — журналісти Bihus.Info виграли суд у Гладковського

Олег Гладковський. Фото: УНІАН

Журналісти видання Bihus.Info остаточно виграли суд у ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Він вимагав визнати недостовірною і спростувати інформацію, яку оприлюднили медійники у своєму розслідуванні, а також відшкодувати "моральну шкоду" в розмірі 2 мільйони гривень.

Про це повідомило видання Bihus.Info.

Читайте також:

Що відомо про злочинну схему

Як відомо, журналісти оприлюднили серію своїх розслідувань у лютому-березні 2019 року. У ньому йшлося про корупційні схеми в оборонній галузі так званої "групи Гладковського-Жукова-Рогози". Зазначається, що один із учасників — син тодішнього заступника глави РНБО Олега Гладковського.

Загалом, через відповідні схеми група "заробила" понад 250 мільйонів гривень з бюджету країни.

Після оприлюднення матеріалу президент Петро Порошенко звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Незадовго після цього НАБУ і САП провели обшуки у Олега і Ігоря Гладковських. Вони ж, своєю чергою, вимагали визнати розслідування недостовірним і спростувати програму в повному обсязі.

Вже у квітні 2020 року НАБУ повідомили про підозру чотирьом особам, які керували і забезпечували роботу ТОВ "Оптимумспецдеталь". До того ж Віталія Жукова визнали організатором у "справі Гладковських".

У жовтні того ж року "влсники", на яких оформили компанію "Оптимумспецдеталь", визнали свою провину та пообіцяли здати спільників.

У чому звинуватили Гладковського

Зазначається, що у квітні 2021 року Ігоря Гладковського звинуватили у "зловживанні впливом".

За даними слідства, завдяки його зусиллям ТОВ "Оптимумспецдеталь" отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами "Укроборонпрому". За це він, відповідно, отримував неправомірну вигоду. Її частка, за домовленостями, становила 50% від загальної суми незаконного прибутку.

Завершення слідства

Зазначається, що на початку 2024 року НАБУ і САП завершили слідство, яке стосувалося кейсу з висотомірами. Журналісти розповіли про схему з закупівлею запчастин для літаків за завищеними цінами.

Зрештою, слідство підтвердило дані журналістів. Так, екскерівник "Укрспецекспорту" Павло Букін уклав договір про закупівлю з компанією, яка контролювалася Гладковським та його партнерами — Жуковим та Рогозою. Переплата на відповідній закупівлі могла скласти майже 13 мільйонів гривень.

Рішення суду

Зрештою, справу слухали до до весни 2023 року. Тоді Вінницький міський суд прийняв рішення на користь Гладковського та задовольнив його вимоги в частині про спростування. Однак, адвокати журналістів це рішення оскаржили, а в червні того ж року колегія суддів скасувала його.

Згодом Гладковський подав у касацію яка 14 березня 2024 року відхилила його скаргу. Це означає, що журналісти остаточно виграли справу.

Нагадаємо, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України, яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів.

Додамо, 20 березня відбулося затримання депутата Тернопільської облради, який також обіймає посаду голови бюджетної комісії. Розслідування САП, НАБУ та агентів СБУ з'ясували, що депутат вимагав "відкати" у військового.