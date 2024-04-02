Дело об оборонных закупках — журналисты Bihus.Info выиграли суд у Гладковского

Олег Гладковский. Фото: УНИАН

Журналисты издания Bihus.Info окончательно выиграли суд у экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Он потребовал признать недостоверной и опровергнуть информацию, обнародованную медийщиками в своем расследовании, а также возместить "моральный ущерб" в размере 2 миллионов гривен.

Об этом сообщило издание Bihus.Info.

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Что известно о преступной схеме

Как известно, журналисты обнародовали серию своих расследований в феврале-марте 2019 года. В нем говорилось о коррупционных схемах в оборонной отрасли так называемой "группы Гладковского-Жукова-Рогозы". Отмечается, что один из участников — сын тогдашнего заместителя главы СНБО Олега Гладковского.

В общем, из-за соответствующих схем группа "заработала" более 250 миллионов гривен из бюджета страны.

После обнародования материала президент Петр Порошенко уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Незадолго после этого НАБУ и САП провели обыски у Олега и Игоря Гладковских. Они же в свою очередь требовали признать расследование недостоверным и опровергнуть программу в полном объеме.

Уже в апреле 2020 года НАБУ сообщили о подозрении четырем лицам, руководившим и обеспечивающим работу ООО "Оптимумспецдеталь". К тому же Виталия Жукова признали организатором по "делу Гладковских".

В октябре того же года "собственники", на которых оформили компанию "Оптимумспецдеталь", признали свою вину и пообещали сдать сообщников.

В чем обвинили Гладковского

Отмечается, что в апреле 2021 года Игоря Гладковского обвинили в злоупотреблении влиянием.

По данным следствия, благодаря его усилиям ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он соответственно получал неправомерную выгоду. Ее доля по договоренностям составляла 50% от общей суммы незаконной прибыли.

Завершение следствия

Отмечается, что в начале 2024 года НАБУ и САП завершили следствие, касающееся кейса с высотомерами. Журналисты рассказали о схеме по закупке запчастей для самолетов по завышенным ценам.

Наконец, следствие подтвердило данные журналистов. Так, эксруководитель "Укрспецэкспорта" Павел Букин заключил договор о закупке с компанией, которая контролировалась Гладковским и его партнерами — Жуковым и Рогозой. Переплата на соответствующую закупку могла составить почти 13 миллионов гривен.

Решение суда

В конце концов дело слушали до весны 2023 года. Тогда Винницкий городской суд принял решение в пользу Гладковского и удовлетворил его требования в части опровержения. Однако адвокаты журналистов это решение обжаловали, а в июне того же года коллегия судей отменила его.

Впоследствии Гладковский подал в кассацию, которая 14 марта 2024 года отклонила его жалобу. Это значит, что журналисты окончательно выиграли дело.

Напомним, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.

Добавим, 20 марта произошло задержание депутата Тернопольского облсовета, который также занимает должность главы бюджетной комиссии. Расследование САП, НАБУ и агентов СБУ выяснили, что депутат требовал "отката" у военного.