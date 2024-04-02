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Ексрадника Офісу президента підозрюють у розкраданні 95 млн гривень в Укрзалізниці

2 квітня 2024 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Ексрадника Офісу президента підозрюють у розкраданні 95 млн гривень в Укрзалізниці
НАБУ і САП при затриманні ексрадника Офісу президента. Фото: НАБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента України,  яка привласнила 94,8 млн грн Укрзалізниці. Гроші "відмили" на закупівлі трансформаторів. 

Про це повідомили пресслужби САП та НАБУ у вівторок, 2 квітня. 

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Що відомо про злочинну схему

Прокурори розповіли, що з червня по грудень 2022 року лідер групи через підконтрольних службових осіб Укрзалізниці забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів за завищеною вартістю.

Відтак, він організував підготовку та направлення до УЗ листа "Щодо загроз державній безпеці", який став підставою для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами.

Нікого не насторожив той факт, що компанію-переможця контролює громадянин Білорусі, який має прямі зв’язки з Росією. В підсумку ця компанія через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку закупила трансформатори у виробника в Узбекистані та перепродала Укрзалізниці майже вдвічі дорожче. 

"Унаслідок реалізації схеми впродовж 2022-2024 рр. Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд", — йдеться у повідомленні НАБУ. 

Завдяки діям детективів та прокурорів суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника. Наразі затримано лідера, співорганізатора та двох учасників організованої групи.

В повідомленнях САП та НАБУ не зазначається ім'я особи, яка очолювала злочинну групу, однак Наші гроші пишуть, що одним із затриманих є Артем Шило, який донедавна очолював управління СБУ, а до того був позаштатним радником Офісу Президента. 

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Скриншот допису "Наші гроші"

Нагадаємо, 20 березня, відбулося затримання депутата Тернопільської облради, який також обіймає посаду голови бюджетної комісії. Розслідування САП, НАБУ та агентів СБУ з'ясували, що депутат вимагав "відкати" у військового.

Крім того, НАБУ висунуло звинувачення сімом особам у причетності до фінансових махінацій, пов’язаних із закупівлею кабельної продукції для потреб Укрзалізниці. Сума збитків склала 117 мільйонів гривень.

НАБУ
Укрзалізниця
САП
крадіжка
гроші

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