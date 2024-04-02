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Экс-советника Офиса президента подозревают в хищении 95 млн гривен в Укрзализныце

2 апреля 2024 11:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Экс-советника Офиса президента подозревают в хищении 95 млн гривен в Укрзализныце
НАБУ и САП при задержании экс-советника Офиса президента. Фото: НАБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили организованную группу во главе с бывшим советником Офиса президента Украины, которая присвоила 94,8 млн. грн Укрзализныци. Деньги "отмыли" на закупке трансформаторов.

Об этом сообщили пресс-службы САП и НАБУ во вторник, 2 апреля.

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Что известно о преступной схеме

Прокуроры рассказали, что с июня по декабрь 2022 лидер группы через подконтрольных должностных лиц Укрзализныци обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.

Следовательно, он организовал подготовку и направление в УЗ письмо "Об угрозе государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки с более выгодными ценовыми условиями.

Никого не насторожил тот факт, что компанию-победителя контролирует гражданин Беларуси, имеющий прямые связи с Россией. В итоге эта компания из-за зарегистрированной в Болгарии фирмы-прокладки закупила трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродала Укрзализныци почти вдвое дороже.

"В результате реализации схемы на протяжении 2022-2024 гг. Укрзализныця понесла убытки на сумму 94,7 млн. грн, которыми участники преступления завладели и распорядились по собственному усмотрению", — говорится в сообщении НАБУ.

Благодаря действиям детективов и прокуроров суд арестовал на 53 млн. грн на банковских счетах компании-поставщика. Сейчас задержан лидер, соорганизатор и два участника организованной группы.

В сообщениях САП и НАБУ не указывается имя лица, возглавлявшего преступную группу, однако Наши деньги пишут, что одним из задержанных является Артем Шило, который недавно возглавлял управление СБУ, а до этого был внештатным советником Офиса Президента.

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Скриншот сообщения "Наши деньги"

Напомним, 20 марта, произошло задержание депутата Тернопольского облсовета, который также занимает должность главы бюджетной комиссии. Расследование САП, НАБУ и агентов СБУ выяснили, что депутат требовал "отката" у военного.

Кроме того, НАБУ выдвинуло обвинение семи лицам в причастности к финансовым махинациям, связанным с закупкой кабельной продукции для нужд Укрзализныци. Сумма ущерба составила 117 миллионов гривен.

НАБУ
Укрзализныця
САП
кража
деньги

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