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Вимагав "відкати" у військового — депутата Тернопільської облради затримали на хабарі

20 березня 2024 17:58
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Вимагав "відкати" у військового — депутата Тернопільської облради затримали на хабарі
Затримання депутата. Фото: САП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У середу, 20 березня, відбулося затримання депутата Тернопільської облради, який також обіймає посаду голови бюджетної комісії. Розслідування проходило під керівництвом прокурорів САП з допомогою детективів НАБУ та агентів СБУ.

Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.

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Деталі справи

Депутата звинувачують у вимаганні хабаря від військовослужбовця ЗСУ за сприяння у отриманні матеріальної допомоги.

Затримання депутата. Фото: САП
Затримання депутата. Фото: САП
Затримання депутата. Фото: САП
Затримання депутата. Фото: САП
Затримання депутата. Фото: СБУ
Затримання депутата. Фото: СБУ
Затримання депутата. Фото: СБУ
Затримання депутата. Фото: СБУ
Затримання депутата. Фото: СБУ
Затримання депутата. Фото: СБУ

Згідно з даними досудового розслідування, у січні цього року депутат запропонував військовому допомогу у забезпеченні фінансової підтримки для лікування. В обмін на це, військовослужбовець повинен був передати половину отриманої суми допомоги назад депутату. За фактом отримання хабаря, депутата було взято під варту.

Допис
Допис СБУ. Фото: скриншот

Наразі проводиться розслідування для з’ясування деталей усіх злочину. Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін до 10 років.

Нагадаємо, що ексголова Тернопільської облради, якого викрили на хабарі, програв суд.

Раніше ми писали, що суд визнав Олександра Дубінського винним у корупційному правопорушенні.

 

СБУ
НАБУ
корупція
САП
Україна
Тернопільська область

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