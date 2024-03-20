Вимагав "відкати" у військового — депутата Тернопільської облради затримали на хабарі
У середу, 20 березня, відбулося затримання депутата Тернопільської облради, який також обіймає посаду голови бюджетної комісії. Розслідування проходило під керівництвом прокурорів САП з допомогою детективів НАБУ та агентів СБУ.
Про це повідомила Служба безпеки України у Telegram.
Деталі справи
Депутата звинувачують у вимаганні хабаря від військовослужбовця ЗСУ за сприяння у отриманні матеріальної допомоги.
Згідно з даними досудового розслідування, у січні цього року депутат запропонував військовому допомогу у забезпеченні фінансової підтримки для лікування. В обмін на це, військовослужбовець повинен був передати половину отриманої суми допомоги назад депутату. За фактом отримання хабаря, депутата було взято під варту.
Наразі проводиться розслідування для з’ясування деталей усіх злочину. Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді ув’язнення на термін до 10 років.
Нагадаємо, що ексголова Тернопільської облради, якого викрили на хабарі, програв суд.
Раніше ми писали, що суд визнав Олександра Дубінського винним у корупційному правопорушенні.
Читайте Новини.LIVE!