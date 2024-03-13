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Суд визнав Олександра Дубінського винним у корупційному правопорушенні

13 березня 2024 21:50
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Суд визнав Олександра Дубінського винним у корупційному правопорушенні
Нардеп Олександр Дубінський. Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Печерський районний суд Києва визнав нардепа Верховної Ради винним у порушенні законодавчих норм щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Ім’я депутата не розголошується, проте, враховуючи описані деталі справи, можна зробити висновок, що мова йде про Дубінського.

Про це повідомила пресслужба НАЗК в середу, 13 березня.

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Як повідомляє НАЗК, відомості про депутата будуть додані до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, коли судове рішення набуде чинності. 

Також суд призначив Олександру Дубінському покарання у вигляді штрафу у розмірі 6800 гривень.

Нардеп може оскаржити рішення суду протягом десяти днів після його винесення, і воно стає остаточним після закінчення терміну для подачі апеляції. 

Допис НАЗК. Фото: скриншот
Допис НАЗК. Фото: скриншот

Деталі справи проти Дубінського

У листопаді 2023 року Національне агентство запобігання корупції виявило адміністративне порушення скоєне депутатом Верховної Ради Олександром Дубінським.

Раніше, слідчі з Державного бюро розслідувань проводили досудове розслідування дій народного депутата, які мали ознаки службового підроблення, з метою забезпечення собі можливості виїзду за кордон.

Чиновник звернувся з депутатськими запитами до Міністерства охорони здоров’я та ДБР, щоб задовольнити особисті інтереси, а саме — отримати інформацію, необхідну для захисту від кримінального переслідування.

У серпні він звернувся до МОЗ з запитом про надання даних щодо обробки та результатів його попереднього запиту до міністерства, яке і було предметом зазначеного досудового розслідування.

Нагадаємо, що Мазурашу заявив, що на нардепів чинять тиск.

Раніше ми писали, що за даними НАЗК, Порошенко збагатився за лютий 2024 року більше, чим за весь 2021 рік.

Верховна Рада
корупція
НАЗК
Україна
Олександр Дубінський

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