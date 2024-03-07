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Порошенко збагатився за лютий 2024 року більше, чим за весь 2021 рік, — НАЗК

7 березня 2024 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Порошенко збагатився за лютий 2024 року більше, чим за весь 2021 рік, — НАЗК
Лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лише за один місяць 2024 року експрезидент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко збагатився більше, ніж за весь 2021 рік. За лютий він отримав понад 250 млн грн.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

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Згідно з чотирма поданими до НАЗК деклараціями, у лютому 2024 року Порошенко заробив 251 млн 194 тис. 907 грн.

Серед джерел доходу:

  • відчуження цінних паперів і корпоративних прав;
  • дивіденди;
  • відсотки від цінних паперів.

За весь 2021 рік експрезидент України збагатився лише на 162 млн 138 тис. грн, що на 89 мільйонів грн менше, ніж за один лютий 2024 року.

Наразі капітал Порошенка становить близько 1 млрд доларів.

Нагадаємо, колишній Президент України Петро Порошенко разом з дружиною у 2022 році мали сім домівок. Так, він мав дві квартири у Києві — на 134 та 82 кв. м, а також квартиру у Вінниці площею 68 кв. м. А у Козині Київської області нардеп володів житловим будинком з надвірними побудовами площею 1332 кв. м.

Також Порошенко має компенсувати державі 210 млн доларів збитків за незаконно привласнений нафтопровід "Самара-Західний напрямок".

Петро Порошенко
НАЗК
гроші
нардепи
президент

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