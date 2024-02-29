Війна РФ проти України: коментар Гордона

Петро Порошенко. Фото: FB/ЄС

Якби президентом України був Петро Порошенко, — він би зміг домовитися із очільником РФ Володимиром Путіним до чогось, аби війна не почалася. Це могло би статися за рахунок хитрості, любові до грошей та дипломатичних здібностей п'ятого президента України. Але невідомо, чи було б це на користь Україні.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів український журналіст Дмитро Гордон.

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"Я не є прихильником Петра Порошенка, і мені на цю тему розмірковувати напевне не з руки. Але Порошенко — дуже хитра людина і дуже повернута на грошах. Думаю, він би зміг домовитися із Путіним до чогось, аби війна не почалася. Мені так здається. Чи було б це на користь Україні? Я не знаю", — відповів він.

На уточнення журналістки, чи не зміг домовитися Володимир Зеленський, Гордон відповів, що президент не вірив у війну. Хоча американські партнери попереджували про це українське керівництво ще наприкінці вересня 2021 року, за п'ять місяців до початку вторгнення.

"Байден говорив, що буде війна, тодішній прем'єр-міністр Джонсон, директор ЦРУ... Я теж не вірив, до речі. Я не думав, що у ХХІ сторіччі таке можливо. Я думав, вони можуть напасти на Донбас, щоби забрати весь. Але те, що підуть до Києва, Сум, Чернігова, будуть літати ракети — у моїй голові це була повна нестиковка", — підсумував телеведучий.

Нагадаємо, в ефірі американського телеканалу FoxNews президент України Володимир Зеленський пояснив, чому було звільнено головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та головне керівництво армії.

За його словами, це зробили для того, щоб перезавантажити, перебудувати та змінити менеджмент військового командування.

