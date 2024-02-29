Война РФ против Украины: комментарий Гордона

Петр Порошенко. Фото: FB/ЕС

Если бы президентом Украины был Петр Порошенко, — он бы смог договориться с главой РФ Владимиром Путиным к чему-то, чтобы война не началась. Это могло произойти за счет хитрости, любви к деньгам и дипломатических способностей пятого президента Украины. Но неизвестно, было бы это в пользу Украины.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

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"Я не являюсь сторонником Петра Порошенко, и мне на эту тему размышлять наверняка не с руки. Но Порошенко — очень хитрый человек и очень повернутый на деньгах. Думаю, он бы смог договориться с Путиным к чему-нибудь, чтобы война не началась. Мне так кажется. Было бы это в пользу Украине? Я не знаю", — ответил он.

На уточнение журналистки, не смог ли договориться Владимир Зеленский, Гордон ответил, что Президент не верил в войну. Хотя американские партнеры предупреждали об этом украинское руководство еще в конце сентября 2021, за пять месяцев до начала вторжения.

"Байден говорил, что будет война, тогдашний премьер-министр Джонсон, директор ЦРУ... Я тоже не верил, кстати. Я не думал, что в XXI веке такое возможно. Я думал, они могут напасть на Донбасс, чтобы забрать весь. Но то, что пойдут на Киев, Сумы, Чернигов, будут летать ракеты — в моей голове это была полная нестыковка", — подытожил телеведущий.

Напомним, в эфире американского телеканала FoxNews президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему были уволены главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и главное руководство армии.

По его словам, это было сделано для того, чтобы перезагрузить, перестроить и изменить менеджмент военного командования.