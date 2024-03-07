Порошенко обогатился за февраль 2024 года больше, чем за весь 2021 год, — НАПК

Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Только за один месяц 2024 года экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обогатился больше, чем за весь 2021 год. За февраль он получил более 250 млн грн.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Обогащение Порошенко за месяц 2024 года

Согласно четырем поданным в НАПК декларациям, в феврале 2024 года Порошенко заработал 251 млн 194 тыс. 907 грн.

Среди источников дохода:

отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав;

дивиденды;

проценты от ценных бумаг.

За весь 2021 год экс-президент Украины обогатился лишь на 162 млн 138 тыс. грн, что на 89 млн грн меньше, чем за один февраль 2024 года.

Сейчас капитал Порошенко составляет около 1 млрд долларов.

Напомним, у бывшего Президента Украины Петра Порошенко вместе с супругой в 2022 году было семь домов. Так, у него было две квартиры в Киеве — на 134 и 82 кв. м, а также квартира в Виннице площадью 68 кв. м. А в Козине Киевской области нардеп владел жилым домом со дворовыми постройками площадью 1 332 кв. м.

Также Порошенко должен компенсировать государству 210 млн долларов ущерба за незаконно присвоенный нефтепровод "Самара-Западное направление".