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Порошенко обогатился за февраль 2024 года больше, чем за весь 2021 год, — НАПК

7 марта 2024 22:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Порошенко обогатился за февраль 2024 года больше, чем за весь 2021 год, — НАПК
Лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Только за один месяц 2024 года экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обогатился больше, чем за весь 2021 год. За февраль он получил более 250 млн грн.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Согласно четырем поданным в НАПК декларациям, в феврале 2024 года Порошенко заработал 251 млн 194 тыс. 907 грн.

Среди источников дохода:

  • отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав;
  • дивиденды;
  • проценты от ценных бумаг.

За весь 2021 год экс-президент Украины обогатился лишь на 162 млн 138 тыс. грн, что на 89 млн грн меньше, чем за один февраль 2024 года.

Сейчас капитал Порошенко составляет около 1 млрд долларов.

Напомним, у бывшего Президента Украины Петра Порошенко вместе с супругой в 2022 году было семь домов. Так, у него было две квартиры в Киеве — на 134 и 82 кв. м, а также квартира в Виннице площадью 68 кв. м. А в Козине Киевской области нардеп владел жилым домом со дворовыми постройками площадью 1 332 кв. м.

Также Порошенко должен компенсировать государству 210 млн долларов ущерба за незаконно присвоенный нефтепровод "Самара-Западное направление".

Петр Порошенко
НАПК
деньги
нардепы
президент

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