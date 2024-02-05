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Порошенко має повернути Україні 210 млн доларів — в чому причина

5 лютого 2024 17:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Порошенко має повернути Україні 210 млн доларів — в чому причина
Колишній президент України Петро Порошенко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишній президент України Петро Порошенко має компенсувати державі 210 млн доларів збитків за незаконно привласнений нафтопровід "Самара-Західний напрямок".

Про це повідомив політичний експерт Петро Олещук, коментуючи рішення Верховного Суду про повернення нафтопроводу у держвласність.

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За словами Олещука, з 2016 по 2021 роки нафтопровід належав Порошенку та приніс йому 210 млн доларів, натомість держава зазнала збитків.

Відомо, що Верховний Суд визнав ділянку трубопроводу "Самара-Західний напрямок" державною власністю, однак експрезидент не передав його у володіння країни та продовжував отримувати кошти з нього.

"Це було своєрідне "дякую" від Путіна за завод Порошенка в Криму, який перейшов у власність Росії", — написав політичний експерт.

Олещук наголосив, що збитки державі має компенсувати саме Порошенко, адже він "той олігарх, який заробляв на трубі".

"Але офіційну відповідь на це питання чекають усі громадяни України від української правоохоронної системи. І є ненульова вірогідність, що дочекаються", — додав він.

Зазначається, що у схемі "труби" була залучена фактично вся верхівка державного апарату, починаючи з Порошенка і закінчуючи міністрами, правоохоронцями і тими, хто безпосередньо реалізовував цю схему.

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Скриншот допису Олещука

Нагадаємо, раніше суд арештував нерухомість колаборанта Олега Царьова на майже пів мільярда гривень. Йдеться про квартиру в центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Також ми писали, що Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції до колишнього очільника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка. У них хочуть конфіскувати активи на користь бюджету України.

Петро Порошенко
держбюджет
збитки
нафта

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