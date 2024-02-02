Суд арештував нерухомість екснардепа-зрадника на суму майже пів мільярда гривень

Нерухомість Олега Царьова. Фото: СБУ

Зусиллями Служби безпеки України суд арештував нерухомість колаборанта Олега Царьова на майже пів мільярда гривень. Йдеться про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили в СБУ.

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Суд арештував нерухомість Олега Царьова

Спираючись на матеріали Служби безпеки суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії РФ проти України.

Йдеться про наступні об'єкти:

квартира у центральній частині Дніпра;

земельна ділянка на Київщині;

два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму.

"Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов", — зазначили в СБУ.

Загальна вартість арештованої нерухомості зрадника становить майже пів мільярда гривень.

Блокування активів фігуранта справи дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна.

Арештована нерухомість Олега Царьова. Фото: СБУ

Арештована нерухомість Олега Царьова. Фото: СБУ

Фінансував війну проти України

За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ.

Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків".

Частину коштів колишній нардеп сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання Російської Федерації, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Царьову про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

Раніше ми повідомляли, що депутат Херсонської обласної ради перейшов на бік ворога та вступив до партії "Єдина Росія". Його майно на понад 640 млн грн вдалося арештувати.

Нагадуємо, що правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.