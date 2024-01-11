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Майно скандального бізнесмена Гринкевича заарештували

11 січня 2024 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Майно скандального бізнесмена Гринкевича заарештували
Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич та його родина. Фото: Facebook Ігоря Гринкевича
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці заарештували майно скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Його підозрюють у розкраданні грошей на потреби бійців ЗСУ.

Про це повідомляє ДБР.

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У межах розслідування за фактом здійснення поставок товарів для потреб Міноборони було проведено обшуки вдома та на роботі бізнесмена, а також у директорів та офісах підконтрольних йому компаніях.

"Для забезпечення відшкодування спричинених збитків було накладено арешти на нерухоме майно, транспортні засоби преміумкласу, які перебувають у власності сім’ї бізнесмена, а також на майно та рахунки підконтрольних йому компаній", — йдеться у повідомленні.

Експерти встановили, що вся поставлена продукція компаніями бізнесмена на потреби Міноборони минулого року не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовослужбовцями ЗСУ.

Нагадаємо, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, якому інкримінують обкрадання Збройних сил України, так і не зміг вийти з-під варти. Його компанії були одними з найбільших постачальників військової форми до Міністерства оборони України.

Також ми писали, що Світлана Гринкевич, дружина підприємця Ігоря Гринкевича, працює в університеті "Львівська політехніка". Попри корупційний скандал, в який потрапив її чоловік, звільняти жінку з освітнього закладу не планують. 

Додамо, Роман Гринкевич, син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, вперше виступив з заявою щодо можливої протиправної діяльності батька у Міністерстві оборони. Він заявив, що його родина завжди діяла в рамках чинного законодавства України.

Міноборони
ДБР
ЗСУ
Львів
бізнес
арешт
майно

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