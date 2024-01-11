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Имущество скандального бизнесмена Гринкевича арестовали

11 января 2024 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Имущество скандального бизнесмена Гринкевича арестовали
Львовский бизнесмен Игорь Гринкевич и его семья. Фото: Facebook Игоря Гринкевича
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его подозревают в разворовывании денег на нужды бойцов ВСУ.

Об этом сообщает ГБР.

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Арест имущества Гринкевича

В рамках расследования по факту осуществления поставок товаров для нужд Минобороны были проведены обыски дома и на работе бизнесмена, а также у директоров и офисах подконтрольных ему компаниях.

"Для обеспечения возмещения причиненных убытков были наложены аресты на недвижимое имущество, транспортные средства премиум-класса, которые находятся в собственности семьи бизнесмена, а также на имущество и счета подконтрольных ему компаний", — говорится в сообщении.

Эксперты установили, что вся поставленная продукция компаниями бизнесмена на нужды Минобороны в прошлом году не соответствует качественным характеристикам и невозможна для использования военнослужащими ВСУ.

Напомним, львовский бизнесмен Игорь Гринкевич, которому инкриминируют обворовывание Вооруженных сил Украины, так и не смог выйти из-под стражи. Его компании были одними из крупнейших поставщиков военной формы в Министерство обороны Украины.

Также мы писали, что Светлана Гринкевич, супруга предпринимателя Игоря Гринкевича, работает в университете "Львовская политехника". Несмотря на коррупционный скандал, в который попал ее муж, увольнять женщину из образовательного учреждения не планируют.

Добавим, Роман Гринкевич, сын львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, впервые выступил с заявлением о возможной противоправной деятельности отца в Министерстве обороны. Он заявил, что его семья всегда действовала в рамках действующего законодательства Украины.

Минобороны
ГБР
ВСУ
Львов
бизнес
арест
имущество

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