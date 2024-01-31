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Готував прорив ворожих ДРГ на Сумщину — СБУ затримала агента ФСБ

31 січня 2024 11:27
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Готував прорив ворожих ДРГ на Сумщину — СБУ затримала агента ФСБ
Затримання агента ФСБ. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки затримала агента ФСБ, який готував прорив російських ДРГ на Сумщину. Наразі зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє СБУ. 

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Правоохоронці "на гарячому" затримали ворожого агента, коли він намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області.

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Затримання агента ФСБ. Фото: СБУ

Він обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов телефоном. Ще одним завданням обвинуваченого було створення власної мережі інформаторів для посиленої розвідки на території області.

"За наявними даними, окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по військових об’єктах ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання розвідзавдання", — йдеться у повідомленні. 

Як зловмисник почав співпрацювати з окупантами

Зазначається, що затриманим виявився 54-річний мешканець міста Суми, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у серпні 2023 року. У поле зору ФСБ він потрапив через поширення прокремлівських коментарів на власній сторінці в "Одноклассниках".

Після вербування агент комунікував зі своїм російським куратором через анонімний чат в месенджері. Також на цьому каналі він направляв агресору фотозвіти з текстовим описом українських об’єктів. За виконані завдання окупанти відправляли своєму поплічнику грошову винагороду, яка надходила йому через криптовалютні платежі.

Обшуки у зрадника: яке покарання чекає на агента ФСБ

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманого банківську картку та мобільний телефон із доказами незаконної діяльності.

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Фрагмент діалогу зрадника з окупантами. Фото: СБУ
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Фрагмент діалогу зрадника з окупантами. Фото: СБУ

Затриманому повідомили про підозру за державну зраду, вчинену громадянином України в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. 

Нагадаємо, під час окупації Вовчанська Харківської області місцева мешканка організувала російські "свята" з пропагандистськими піснями. Тепер їй загрожує до 10 років ув'язнення.

СБУ
в'язниця
Сумська область
окупанти
Колаборант
війна в Україні

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