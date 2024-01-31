Готовил прорыв вражеских ДРГ в Сумскую область — СБУ задержала агента ФСБ

Задержание агента ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала агента ФСБ, который готовил прорыв российских ДРГ в Сумскую область. В настоящее время злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает СБУ.

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Правоохранители "на горячем" задержали вражеского агента, когда он пытался выявить локацию наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ, задействованных в защите приграничных районов области.

Задержание агента ФСБ. Фото: СБУ

Он обходил местность и скрыто фиксировал позиции украинских войск под видом телефонных разговоров. Еще одной задачей обвиняемого было создание собственной сети информаторов для усиленной разведки на территории области.

"По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать информацию от агента для осуществления прицельных ракетно-артиллерийских ударов по военным объектам ВСУ, а также для подготовки маршрутов прорыва российских ДРГ на приграничье Сумской области. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведзадания", — говорится в сообщении.

Как злоумышленник начал сотрудничать с оккупантами

Отмечается, что задержанным оказался 54-летний житель Сум, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в августе 2023 года. В поле зрения ФСБ он попал из-за распространения прокремлевских комментариев на своей странице в "Одноклассниках".

После вербовки агент коммуницировал со своим российским куратором через анонимный чат в мессенджере. Также по этому каналу он направлял агрессору фотоотчеты с текстовым описанием украинских объектов. За выполненные задачи оккупанты отправляли своему приспешнику денежное вознаграждение, поступавшее ему через криптовалютные платежи.

Обыски у предателя: какое наказание ждет агента ФСБ

Во время обысков правоохранители изъяли у задержанного банковскую карту и мобильный телефон с поличным.

Фрагмент диалога предателя с оккупантами. Фото: СБУ

Фрагмент диалога предателя с оккупантами. Фото: СБУ

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной гражданином Украины в условиях военного положения. В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, во время оккупации Волчанска Харьковской области местная жительница организовала российские "праздники" с пропагандистскими песнями. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.