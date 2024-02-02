Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Суд арестовал недвижимость экс-нардепа-изменника на сумму почти полмиллиарда гривен arrow

Суд арестовал недвижимость экс-нардепа-изменника на сумму почти полмиллиарда гривен

2 февраля 2024 13:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Суд арестовал недвижимость экс-нардепа-изменника на сумму почти полмиллиарда гривен
Недвижимость Олега Царева. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Усилиями Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость коллаборанта Олега Царева почти на полмиллиарда гривен. Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в СБУ.

Читайте также:
царев
Уведомление об аресте имущества Олега Царева. Фото: скриншот

Суд арестовал недвижимость Олега Царева

Опираясь на материалы Службы безопасности, суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, который причастен к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Речь идет о следующих объектах:

  • квартира в центральной части Днепра;
  • земельный участок в Киевской области;
  • два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму.

"В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев", — отметили в СБУ.

Общая стоимость арестованной недвижимости предателя составляет около полумиллиарда гривен.

Блокировка активов фигуранта дела позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества.

недвижимость
Арестованная недвижимость Олега Царева. Фото: СБУ
недвижимость
Арестованная недвижимость Олега Царева. Фото: СБУ

Финансировал войну против Украины

По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом, он регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов".

Часть средств бывший нардеп уплачивает непосредственно на банковские счета оккупационной группировки Российской Федерации, дислоцирующейся на временно захваченном полуострове.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Цареву о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Ранее мы сообщали, что депутат Херсонского областного совета перешел на сторону врага и вступил в партию "Единая Россия". Его имущество более чем на 640 млн грн удалось арестовать.

Напомним, что правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.

СБУ
война
недвижимость
Украина
Олег Царев
Коллаборант
конфискация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме