Суд арестовал недвижимость экс-нардепа-изменника на сумму почти полмиллиарда гривен

Недвижимость Олега Царева. Фото: СБУ

Усилиями Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость коллаборанта Олега Царева почти на полмиллиарда гривен. Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в СБУ.

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Суд арестовал недвижимость Олега Царева

Опираясь на материалы Службы безопасности, суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, который причастен к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Речь идет о следующих объектах:

квартира в центральной части Днепра;

земельный участок в Киевской области;

два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму.

"В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев", — отметили в СБУ.

Общая стоимость арестованной недвижимости предателя составляет около полумиллиарда гривен.

Блокировка активов фигуранта дела позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества.

Арестованная недвижимость Олега Царева. Фото: СБУ

Арестованная недвижимость Олега Царева. Фото: СБУ

Финансировал войну против Украины

По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ.

Таким образом, он регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов".

Часть средств бывший нардеп уплачивает непосредственно на банковские счета оккупационной группировки Российской Федерации, дислоцирующейся на временно захваченном полуострове.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Цареву о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

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