Суд арестовал недвижимость экс-нардепа-изменника на сумму почти полмиллиарда гривен
Усилиями Службы безопасности Украины суд арестовал недвижимость коллаборанта Олега Царева почти на полмиллиарда гривен. Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке на Киевщине, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в СБУ.
Суд арестовал недвижимость Олега Царева
Опираясь на материалы Службы безопасности, суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, который причастен к финансированию вооруженной агрессии РФ против Украины.
Речь идет о следующих объектах:
- квартира в центральной части Днепра;
- земельный участок в Киевской области;
- два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму.
"В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев", — отметили в СБУ.
Общая стоимость арестованной недвижимости предателя составляет около полумиллиарда гривен.
Блокировка активов фигуранта дела позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества.
Финансировал войну против Украины
По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом, он регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов".
Часть средств бывший нардеп уплачивает непосредственно на банковские счета оккупационной группировки Российской Федерации, дислоцирующейся на временно захваченном полуострове.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Цареву о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.
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Напомним, что правоохранители арестовали имущество скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Его подозревают в хищении денег на нужды бойцов ВСУ.
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