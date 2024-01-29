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Порошенко з Брюсселю відреагував на чутки про звільнення Залужного

29 січня 2024 21:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Порошенко з Брюсселю відреагував на чутки про звільнення Залужного
Петро Порошенко. Фото: УП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якщо це правда, лише розколе національну єдність і точно не зробить Україну сильнішою. В основі такого рішення — емоції та ревнощі. 

Таку думку висловив Петро Порошенко

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За словами Порошенка, Валерій Залужний став справжнім уособленням Збройних Сил України. 

"Відставка Залужного, якщо це правда, — вистріл в десятку по національній єдності. Подібне рішення не вмотивоване військово-стратегічними міркуваннями. Не проаналізовані ризики і загрози від його ухвалення. В його основі — емоції та ревнощі, якими не можна керуватися під час війни!" — написав Порошенко. 

Політик, як відомо, наразі перебуває у Брюсселі. Він каже, що партнери України, дізнавшись про чутки навколо звільнення Головнокомандувача ЗСУ, негативно відреагували на це. 

"Я в Брюсселі. У наших партнерів шок від самих чуток. У Москві ж захлинаються від радості", — додав політик. 

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Допис Петра Порошенка. Фото: скриншот 

Що відомо про відставку Залужного

Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним немає.

Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак, у Міноборони України заперечили цю інформацію. 

Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров. 

Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Україна
Валерій Залужний
звільнення
політики
відставка
війна в Україні

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