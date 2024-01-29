Порошенко з Брюсселю відреагував на чутки про звільнення Залужного
Відставка Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якщо це правда, лише розколе національну єдність і точно не зробить Україну сильнішою. В основі такого рішення — емоції та ревнощі.
Таку думку висловив Петро Порошенко.
Порошенко висловився про можливу відставку Залужного
За словами Порошенка, Валерій Залужний став справжнім уособленням Збройних Сил України.
"Відставка Залужного, якщо це правда, — вистріл в десятку по національній єдності. Подібне рішення не вмотивоване військово-стратегічними міркуваннями. Не проаналізовані ризики і загрози від його ухвалення. В його основі — емоції та ревнощі, якими не можна керуватися під час війни!" — написав Порошенко.
Політик, як відомо, наразі перебуває у Брюсселі. Він каже, що партнери України, дізнавшись про чутки навколо звільнення Головнокомандувача ЗСУ, негативно відреагували на це.
"Я в Брюсселі. У наших партнерів шок від самих чуток. У Москві ж захлинаються від радості", — додав політик.
Що відомо про відставку Залужного
Нагадаємо, увечері 29 січня у мережі почала ширитися інформація про те, що Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного звільнили з посади. Водночас офіційного підтвердження цим даним немає.
Спочатку про відставку Залужного написав екснардеп Борислав Береза, згодом — нардеп Олексій Гончаренко. Однак, у Міноборони України заперечили цю інформацію.
Додамо, Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Так на питання журналістів відповів прессекретар президента Сергій Никифоров.
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