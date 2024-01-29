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Порошенко из Брюсселя отреагировал на слухи об уходе Залужного

29 января 2024 21:44
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Порошенко из Брюсселя отреагировал на слухи об уходе Залужного
Петр Порошенко. Фото: УП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Отставка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, если это правда, только расколет национальное единство и точно не сделает Украину сильнее. В основе такого решения — эмоции и ревность.

Такое мнение высказал Петр Порошенко.

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По словам Порошенко, Валерий Залужный стал настоящим олицетворением Вооруженных Сил Украины.

"Отставка Залужного, если это правда, — выстрел в десятку по национальному единству. Подобное решение не мотивировано военно-стратегическими соображениями. Не проанализированы риски и угрозы его принятия. В его основе — эмоции и ревность, которыми нельзя руководствоваться во время войны!" — написал Порошенко.

Политик, как известно, находится в Брюсселе. Он говорит, что партнеры Украины, узнав о слухах вокруг увольнения Главнокомандующего ВСУ, негативно отреагировали на это.

"Я в Брюсселе. У наших партнеров шок от самых слухов. В Москве же захлебываются от радости", — добавил политик.

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Сообщение Петра Порошенко. Фото: скриншот

Что известно об отставке Залужного

Напомним, вечером 29 января в сети начала распространяться информация о том, что Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного уволили с должности. В то же время, официального подтверждения этим данным нет.

Сначала об отставке Залужного написал экс-нардеп Борислав Береза, потом нардеп Алексей Гончаренко. Однако в Минобороны Украины отрицали эту информацию.

Добавим, Владимир Зеленский не увольнял Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Так на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Петр Порошенко
Владимир Зеленский
Украина
Валерий Залужный
увольнение
политики
отставка
война в Украине

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