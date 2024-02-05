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Порошенко должен вернуть Украине 210 млн долларов — в чем причина

5 февраля 2024 17:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Порошенко должен вернуть Украине 210 млн долларов — в чем причина
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Бывший президент Украины Петр Порошенко должен компенсировать государству 210 млн долларов ущерба за незаконно присвоенный нефтепровод "Самара–Западное направление".

Об этом сообщил политический эксперт Петр Олещук, комментируя решение Верховного суда о возвращении нефтепровода в госсобственность. 

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Порошенко должен компенсировать 210 млн долларов государству

По словам Олещука, с 2016 по 2021 год нефтепровод принадлежал Порошенко и принес ему 210 млн долларов, взамен государство получило убытки.

Известно, что Верховный Суд признал участок трубопровода "Самара-Западное направление" государственной собственностью, однако экс-президент не передал его во владение страны и продолжал получать средства из него.

"Это было своеобразное "спасибо" от Путина за завод Порошенко в Крыму, который перешел в собственность России", — написал политический эксперт.

Олещук подчеркнул, что ущерб государству должен компенсировать именно Порошенко, ведь он "тот олигарх, который зарабатывал на трубе".

"Но официального ответа на этот вопрос ждут все граждане Украины от украинской правоохранительной системы. И есть ненулевая вероятность, что дождутся", — добавил он.

Отмечается, что в схеме "трубы" была привлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с Порошенко и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему.

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Скриншот поста Олещука

Напомним, ранее суд арестовал недвижимость коллаборанта Олега Царева почти на полмиллиарда гривен. Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке в Киевской области, а также двух имущественных комплексах во временно оккупированном Крыму.

Также мы писали, что Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции к бывшему главе "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву и гендиректору российской компании "Борисфен" Петру Кононенко. У них хотят конфисковать активы в пользу бюджета Украины.

Петр Порошенко
госбюджет
убытки
нефть

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