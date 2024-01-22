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Мін'юст хоче через суд конфіскувати активи в експрезидента "Мотор Січі"

22 січня 2024 19:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мін'юст хоче через суд конфіскувати активи в експрезидента "Мотор Січі"
Колишній очільник "Мотор-Січі " В'ячеслав Богуслаєв. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції до колишнього очільника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва та гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка. У них хочуть конфіскувати активи на користь бюджету України.

Про це повідомляє Мін'юст.

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Міністерство юстиції просить стягнути у Богуслаєва та Кононенка понад 30 одиниць нерухомого майна. До того ж в списку є корпоративні права понад десяти юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Вертольоти МСБ", їх частки в статутному капіталі ТОВ ФІРМА "ЖЕКОН", майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки, вогнепальна зброя.

Нагадаємо, 30 листопада Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи колишньому очільнику компанії "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву, а також начальнику департаменту з зовнішньої економічної діяльності Олегу Дзюбі. 

Також ми писали, що колишній голова українського підприємства "Мотор-Січ" В'ячеслав Богуслаєв написав заяву в Офіс президента з проханням включити його до списку для можливого обміну з Росією, посилаючись на погане самопочуття та відсутність слідчих дій. За словами адвоката Богуслаєва, прокуратура полегшила проведення медоглядів.

Додамо, Україна готова обміняти ексглаву підприємства "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва на тисячу українських військовополонених. Але спочатку він має отримати щонайбільше жорсткий кримінальний вирок та максимальний термін. 

суд
Мін'юст
активи
Мотор Січ
В'ячеслав Богуслаєв
конфіскація

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