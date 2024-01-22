Минюст хочет через суд конфисковать активы у экс-президента "Мотор Сичи"

Бывший глава "Мотор-Сичи" Вячеслав Богуслаев. Фото: росСМИ

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции к бывшему главе "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву и гендиректору российской компании "Борисфен" Петру Кононенко. У них хотят конфисковать активы в пользу бюджета Украины.

Об этом сообщает Минюст.

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Конфискация активов Богуслаева

Министерство юстиции просит взыскать у Богуслаева и Кононенко более 30 единиц недвижимого имущества. К тому же в списке есть корпоративные права более десяти юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК "МОТОР-ГАРАНТ", ООО "Винницкий авиационный завод", ООО "Вертолеты МСБ", их доли в уставном капитале ООО ФИРМА "ЖЕКОН", имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы, огнестрельное оружие.

Напомним, 30 ноября Соломенский районный суд Киева продлил меры пресечения бывшему главе компании "Мотор Сич" Вячеславу Богуслаеву, а также начальнику департамента по внешней экономической деятельности Олегу Дзюбе.

Также мы писали, что бывший глава украинского предприятия "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев написал заявление в Офис президента с просьбой включить его в список для возможного обмена с Россией, ссылаясь на плохое самочувствие и отсутствие следственных действий. По словам адвоката Богуслаева, прокуратура облегчила проведение медосмотров.

Добавим, Украина готова обменять экс-главу предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на тысячу украинских военнопленных. Но сначала он должен получить максимально жесткий уголовный приговор и максимальный срок.