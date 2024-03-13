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Суд признал Александра Дубинского виновным в коррупционном правонарушении

13 марта 2024 21:50
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Бригадир София
редактор
Суд признал Александра Дубинского виновным в коррупционном правонарушении
Нардеп Александр Дубинский. Фото: УНИАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Печерский районный суд Киева признал нардепа Верховной Рады виновным в нарушении законодательных норм по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Имя депутата не разглашается, однако учитывая описанные детали дела, можно заключить, что речь идет о Дубинском.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК в среду, 13 марта.

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Как сообщает НАПК, сведения о депутате будут добавлены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, когда судебное решение вступит в силу.

Также суд назначил Александру Дубинскому наказание в виде штрафа в размере 6800 гривен.

Нардеп может обжаловать решение суда в течение десяти дней после его вынесения, и оно становится окончательным по истечении срока подачи апелляции.

Сообщение НАПК. Фото: скриншот
Сообщение НАПК. Фото: скриншот

Детали дела против Дубинского

В ноябре 2023 года Национальное агентство предотвращения коррупции выявило административное нарушение, совершенное депутатом Верховной Рады Александром Дубинским.

Ранее следователи из Государственного бюро расследований проводили досудебное расследование действий народного депутата, которые имели признаки служебного подлога, с целью обеспечения себе возможности выезда за границу.

Чиновник обратился с депутатскими запросами в Министерство здравоохранения и ГБР, чтобы удовлетворить личные интересы, а именно получить информацию, необходимую для защиты от уголовного преследования.

В августе он обратился в Минздрав с запросом о предоставлении данных по обработке и результатам его предварительного запроса в министерство, которое и являлось предметом указанного досудебного расследования.

Напомним, что Мазурашу заявил, что на нардепов оказывают давление.

Ранее мы писали, что по данным НАПК, Порошенко обогатился за февраль 2024 больше, чем за весь 2021 год.

Верховная Рада
коррупция
НАПК
Украина
Александр Дубинский

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