Суд відпустив з-під варти Лієва, підозрюваного в оборудках на закупівлях для ЗСУ

Колишній посадовець Міноборони України Олександр Лієв у суді. Фото: Суспільне

У Києві суд відпустив з-під варти колишнього керівника військово-технічної політики Олександра Лієва. Його підозрюють у заволодінні 1,5 млрд гривень, які призначалися для закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на адвоката Назара Кульчицького.

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"Суд змінив запобіжний захід Олександру Лієву — перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобовʼязання і направив постанову в СІЗО", — сказав адвокат.

Наразі захист не знає, чи вдома Лієв, оскільки ухвала не передбачає його присутності під час звільнення з-під арешту.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 12 лютого взяла під варту Лієва до 8 квітня включно з правом внесення застави в розмірі 50 мільйонів гривень.

Раніше ми розповідали, що внаслідок обшуків оголошено підозру групі людей, зокрема Лієву, за розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил. 29 січня ВАКС розпочав над ним суд, де Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон.

Бажання взяти чиновника на поруки висловив телеведучий Олександр Педан, намагаючись переконати суддів ВАКСу. Але українці вчинок медійника не оцінили.