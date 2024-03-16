Суд отпустил из-под стражи Лиева, подозреваемого в сделках на закупках для ВСУ

Бывший чиновник Минобороны Украины Александр Лиев в суде. Фото: Суспільне

В Киеве суд отпустил из-под стражи бывшего руководителя военно-технической политики Александра Лиева. Он подозревается в завладении 1,5 млрд гривен, которые предназначались для закупки боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на адвоката Назара Кульчицкого.

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"Суд изменил меру пресечения Александру Лиеву — пребывание под стражей на освобождение. Суд отпустил его под личное обязательство и направил постановление в СИЗО", — сказал адвокат.

Пока защита не знает, дома ли Лиев, поскольку постановление не предусматривает его присутствия во время освобождения из-под ареста.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 12 февраля взяла под стражу Лиева до 8 апреля, включая право внесения залога в размере 50 миллионов гривен.

Ранее мы рассказывали, что в результате обысков объявлено подозрение группе людей, в частности Лиеву, за хищение 1,5 миллиарда гривен на закупки боеприпасов для Вооруженных сил. 29 января ВАКС начал над ним суд, где Лиев отверг все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался скрыться за границу.

Желание взять чиновника на поруки выразил телеведущий Александр Педан, пытаясь убедить судей ВАКСА. Но украинцы поступок медийщика не оценили.