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Українці різко відреагували на бажання Педана взяти Лієва на поруки

30 січня 2024 18:34
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Українці різко відреагували на бажання Педана взяти Лієва на поруки
Шоумен Олександр Педан під час суду. Фото: Олександр Магула / Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Вищому антикорупційному суді не обрали запобіжний захід екскерівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Як відомо, він звинувачується в розкраданні коштів на ЗСУ. Вчора, 29 січня, під час суду шоумен Олександр Педан висловив бажання взяти його на поруки, що обурило користувачів мережі.

Новини.LIVE зібрали реакції українців на таке рішення Педана.

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Зазначається, що Олександра Лієва звинувачують у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Як на це відреагували українці

Тому українці різко відреагували на те, що шоумен Олександр Педан захистився за ймовірного корупціонера.

Зокрема, були такі коментарі:

"Ти кого береш на поруки?"

"Скільки коштує совість? Дай Бог, щоб усе те, що пережили люди — через м*азоту, котра наживається на війні, щоб усім, таким, як ви, вилізло боком!!! Амінь".

"За скільки продається ваша совість?"

"Що ж ти, ку*во, робиш?! Кров хлопців тепер і на твоїх руках!"

реакція українців на вчинок Педана про поруки
Скриншот коментарів під дописом в Instagram

"Як можна хоч якось "заступатись" за тих, хто причетний до розкрадання 1,5 млрд державних коштів?!"

"Олександр, поясніть людям ваш вчинок. Як таке може бути з Лієвим!"

 

реакція українців на вчинок Педана про поруки
Скриншот коментарів під дописом в Instagram

Що сказав Педан під час судового засідання

За його словами, він познайомився з Олександром Лієвим ще до окупації Криму, пише Суспільне.

"Ми познайомилися ще в українському Криму... Олександр Сергійович (Лієв. — Ред.) був на посаді міністра курортів і туризму Криму. Там ми познайомились і товаришуємо сім'ями. Коли сталася анексія Криму, Олександр Сергійович попри пропозиції нашого ворога залишитися там, переїхав в Україну, оселився в Києві та відтоді завжди проявляв проукраїнську позицію... Я достеменно знаю, що його сім'я весь час перебувала в Україні, ніяких планів на виїзд його і його дітей ніколи не відбувалось. Я знаю, що він їздив за кордон за відрядженням і завжди повертався", — запевнив Педан. 

Що відомо про справу Олександра Лієва

В Києві 29 січня розпочалося судове засідання у справі розтрати коштів на закупівлю боєприпасів. Планувалося обрання запобіжного заходу для екскерівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, якого звинувачують в розкраданні 1,5 млрд грн.

Проте Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон.

суд
українці
правосуддя
корупція
соцмережі
Олександр Педан
ВАКС
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