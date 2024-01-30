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Суд не обрав запобіжний захід Лієву в справі про розкрадання коштів на боєприпаси

30 січня 2024 02:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Суд не обрав запобіжний захід Лієву в справі про розкрадання коштів на боєприпаси
Екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв. Фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обрав запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Його звинувачують у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що суд відмовив прокурорам у їхньому клопотанні про тримання під вартою та заставу в розмірі 268 млн грн.

"На засіданні шоумен Олександр Педан і заступник секретаря РНБО Андрій Демартіно висловили бажання взяти Лієва на поруки", — повідомляє видання.

Лієва та ще чотирьох осіб підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для українських захисників. Як повідомляє СБУ, в серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт з постачальником озброєнь "Львівський арсенал" на закупівлю артснарядів. Пізніше Міноборони передало гроші на рахунки підприємства, проте компанія снаряди не доставила.

Розкрадання коштів на боєприпаси для ЗСУ

Нагадаємо, що в Києві 29 січня розпочалося судове засідання у справі розтрати коштів на закупівлю боєприпасів. Планувалося обрання запобіжного заходу для екскерівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, якого звинувачують в розкраданні 1,5 млрд грн.

Також ми повідомляли, що СБУ приходила з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу", яких підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі снарядів для Збройних сил. 

Додамо, що Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон.

Міноборони
суд
закон
ЗСУ
крадіжка
гроші
ВАКС

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