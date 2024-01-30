Суд не обрав запобіжний захід Лієву в справі про розкрадання коштів на боєприпаси

Екскерівник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обрав запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Його звинувачують у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Про це повідомляє Суспільне.

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Зазначається, що суд відмовив прокурорам у їхньому клопотанні про тримання під вартою та заставу в розмірі 268 млн грн.

"На засіданні шоумен Олександр Педан і заступник секретаря РНБО Андрій Демартіно висловили бажання взяти Лієва на поруки", — повідомляє видання.

Лієва та ще чотирьох осіб підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для українських захисників. Як повідомляє СБУ, в серпні 2022 року посадовці Міноборони уклали контракт з постачальником озброєнь "Львівський арсенал" на закупівлю артснарядів. Пізніше Міноборони передало гроші на рахунки підприємства, проте компанія снаряди не доставила.

Розкрадання коштів на боєприпаси для ЗСУ

Нагадаємо, що в Києві 29 січня розпочалося судове засідання у справі розтрати коштів на закупівлю боєприпасів. Планувалося обрання запобіжного заходу для екскерівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва, якого звинувачують в розкраданні 1,5 млрд грн.

Також ми повідомляли, що СБУ приходила з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу", яких підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі снарядів для Збройних сил.

Додамо, що Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон.