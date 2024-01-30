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Суд не избрал меру пресечения Лиеву по делу о хищении средств на боеприпасы

30 января 2024 02:46
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Суд не избрал меру пресечения Лиеву по делу о хищении средств на боеприпасы
Экс-начальник Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев. Фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву. Он обвиняется в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Суспільне.

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Отмечается, что суд отказал прокурорам в их ходатайстве о содержании под стражей и залоге в размере 268 млн грн.

"На заседании шоумен Александр Педан и заместитель секретаря СНБО Андрей Демартино выразили желание взять Лиева на поруки", — сообщает издание.

Лиева и еще четыре человека подозревают в хищении почти 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для украинских защитников. Как сообщает СБУ, в августе 2022 года должностные лица Минобороны заключили контракт с поставщиком вооружений "Львовский арсенал" на закупку артснарядов. Позже Минобороны передало деньги на счета предприятия, однако компания снарядов не доставила.

Хищение средств на боеприпасы для ВСУ

Напомним, что в Киеве 29 января началось судебное заседание по растрате средств на закупку боеприпасов. Планировалось избрание меры пресечения для экс-руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева, обвиняемого в хищении 1,5 млрд грн.

Также мы сообщали, что СБУ приходила с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала", подозреваемых в хищении средств на закупки снарядов для Вооруженных сил.

Добавим, что Лиев отверг все обвинения правоохранителей. При этом он отрицает, что намеревался скрыться за границу.

Минобороны
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закон
ВСУ
кража
деньги
ВАКС

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