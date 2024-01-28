Чиновник Міноборони, підозрюваний в оборудці зі снарядами на 1,5 млрд грн хотів виїхати за кордон

Олександр Лієв. Фото: ДМ Суспільного

Один з фігурантів справи про розкрадання майже 1,5 мільярди гривень під час закупівлі боєприпасів для Збройних сил України Олександр Лієв відкинув усі звинувачення правоохоронців. При цьому він заперечує, що мав намір утекти за кордон.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала дружина Лієва з його слів.

Читайте також:

Пост Олександра Лієва, написаний його дружино. Фото: скриншот

Чиновник Міноборони відкинув звинувачення

"Сьогодні мав відбути у відрядження до Словаччини з метою огляду машин розмінування, які мають бути доставлені в Україну в лютому місяці цього року. В Україну планував повернутися до 5 лютого, щоб особисто взяти участь у нараді, яку планує провести Мінекономіки з операторами гуманітарного розмінування", — написала дружила Лієва з його слів.

Вона також наголосила, що у зв'язку з вище сказаним ні про яку втечу з України не може йтися, тим більше що чиновник неодноразово виїжджав за кордон за останній рік і завжди повертався. Також чиновник зазначив, що завжди відвідував усі допити, як свідка.

Своє затримання Лієв назвав "прикрим непорозумінням", заявивши, що почувається "впевненим в своїх законних діях".

Обшуки в чиновників Міноборони

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України прийшла з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу". Їх підозрюють у розкраданні майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для Збройних сил.

Нагадуємо, що Національна поліція та Служба безпеки України провели обшуки у чиновників Міністерства оборони. Внаслідок цього було оголошено підозру групі людей за розкрадання 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил.